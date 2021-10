Racing 92 : Pour pallier l'absence de Sanconnie, le club a choisi Moreaux

Laurent Travers a fait son choix. Privé de Fabien Sanconnie jusqu’au terme de la saison, l’entraîneur du Racing 92 s’est résolu à compléter son effectif avec un joker médical. En effet, le deuxième ou troisième-ligne des Ciel-et-Blanc a vu sa saison prendre d’ores-et-déjà fin après avoir appris que la greffe au niveau du genou gauche effectuée pour soigner une rupture du ligament interne subie en mars dernier n’a pas pris. Face à cette situation, le joueur de 26 ans a été une nouvelle fois opéré avec un protocole plus complexe, ce qui ne lui permettra pas de retrouver les terrains dans un délai raisonnable alors que sa reprise était initialement prévue dans les semaines à venir. Après avoir pesé le pour et le contre, le recours à un joker médical est devenu inévitable alors que la Champions Cup va reprendre en décembre prochain.

Moreaux va retrouver le Top 14

Selon les informations de RMC Sport et du magazine Midi Olympique, Laurent Travers a décidé que le remplaçant de Fabien Sanconnie, dont l’espoir de retour avant la fin de saison sont très minces, sera Victor Moreaux. Au gabarit solide (2,00m pour 130kg), l’actuel joueur d’Agen a encore un potentiel à développer et, après avoir connu une saison très difficile avec le SUA, aucune victoire en Top 14, avec des difficultés qui se sont prolongées en Pro D2, l’ancien joueur de Castres devrait pouvoir se relancer sous les couleurs du Racing 92. Victor Moreaux devrait signer avec le club francilien pour les six prochains mois, soit jusqu’au terme de la saison 2021-2022, et rejoindre l'effectif des Ciel-et-Blanc d'ici la fin de la semaine. Mais, s’il donne satisfaction, le bail pourrait bien se prolonger pour lui.