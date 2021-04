Racing 92 : Fracture d'un péroné pour Camille Chat

Ce n’est finalement pas un genou mais un péroné pour Camille Chat. Sorti sur blessure à la suite de la première action du quart de finale de Champions Cup perdu par le Racing 92 sur la pelouse de l’Union Bordeaux-Bègles ce dimanche, le talonneur international a communiqué ce lundi via son compte officiel Instagram le résultat des examens pratiqués plus tôt dans la journée et qui ont permis de préciser le diagnostic. En effet, alors que les images laissaient penser que le choc avec l’arrière girondin Romain Buros avait provoqué une blessure au niveau d’un genou, la réalité est tout autre pour le natif d’Auxerre. « Fracture du péroné, six à huit semaines d’arrêt », a annoncé ce lundi soir le joueur du club francilien sur le réseau social. Un coup dur pour celui qui a succéder à Dimitri Szarzewski au poste de talonneur sous les ordres de Laurent Travers et qui s’est installé en sélection, portant à 33 reprises le maillot du XV de France.

Une blessure de plus pour le Racing 92

Remplacé sur le terrain par Teddy Baubigny, Camille Chat vient ajouter son nom à la liste des blessés occupant l’infirmerie du Racing 92. En effet, le staff du club francilien ne pourra pas compter sur son talonneur titulaire pour les prochaines échéances mais également sur d’autres cadres. Henry Chavancy, victime d’une luxation à une épaule lors du huitième de finale de Champions Cup face à Edimbourg le 4 avril dernier, est également écarté pour plusieurs semaines alors que le club du président Jacky Lorenzetti doit également composer avec les absences de joueurs tels Virimi Vakatawa, touché à un genou, Dominic Bird, blessé aux cervicales ou encore Bernard Le Roux, qui se plaint d’une cuisse. Actuellement troisième du Top 14 à égalité de points avec Clermont et à sept longueurs du leader Toulouse, le Racing 92 va devoir traverser cette zone de turbulences pour tenir son objectif de lutter jusqu’au bout pour le titre de champion de France.