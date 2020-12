Racing 92 : Face au Connacht, la manière a déplu à Laurent Travers

⏱️' Fin de match et victoire bonifiée pour les Ciel et Blanc !!

Malgré une deuxième mi-temps peu fructueuse, nos Racingmen valident ce premier ticket en @ChampionsCup_FR !



💙🤍 26 - 22 🦅#R92vCO #RacingFamily pic.twitter.com/Pr8czFXg4o



— Racing 92 (@racing92) December 13, 2020

Travers : « Un bel avertissement »

Le Racing 92 a assuré l’essentiel. Sur leur pelouse de la Paris La Défense Arena, les joueurs du club francilien l’ont emporté face au Connacht avec le bonus offensif... mais Laurent Travers, s’il a confié face à la presse être heureux de cette victoire à cinq points, avait à redire. « Sur ce genre de match, quand on laisse la possibilité à l'équipe d'en face d'espérer, eh bien elle espère, a déclaré l’entraîneur du Racing 92. Je retiens l'état d'esprit sur la fin de match, même si les joueurs ont la pression et la peur d'échouer, ils font front et on obtient cette dernière pénalité. Ce qui était important, c'était de gagner le match, et de bien le gagner. On l'a bien gagné car on a cinq points. » Au-delà de la forme, c’est le fond qui pose problème à Laurent Travers.Ce dernier a peu apprécié le comportement de son équipe, notamment en deuxième période. « Sur le contenu, il y a des points à améliorer. On a rendu trop facilement le ballon, c'est là-dessus qu'on a fait défaut, a ajouté l’entraîneur francilien. On est sortis en touche. C'est une prise de conscience, un bel avertissement. Mais contrairement à ce qui a été dit ou écrit, ce n'est pas une poule facile. » Heureusement, le Racing 92 a pu s’appuyer sur des individualités de grande qualité pour faire la différence. « Virimi Vakatawa n'est pas dans les meilleurs joueurs au monde par hasard. On est très heureux de l'avoir, assure Laurent Travers. J'aurais aimé que Finn Russell fasse un peu moins de minutes, mais il était difficile de faire entrer quelqu'un vu le match. » Il y a toutefois un motif d’inquiétude, la sortie avant la 20eme minute de Camille Chat sur blessure. « J'attends des nouvelles demain (lundi) concernant Camille Chat, il y aura des examens, confirme l’entraîneur du Racing 92. C'est au niveau du bras. »