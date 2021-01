Pro D2 - USAP : Patricio Fernandez arrive en provenance du LOU

L’USAP pour se relancer

L’USAP a des ambitions. Presque deux ans après sa relégation en Pro D2, le club perpignanais vise la montée en Top 14 à l’issue de la saison. Un challenge auquel participera Patricio Fernandez.L'Argentin a connu une première moitié d’exercice assez calme avec le LOU (2 matches de Top 14) et va tenter de retrouver du temps de jeu à Perpignan. « On s'entend très bien avec Pato. On a un rapport très clair, très franc. Nous étions dans une situation où il fallait définir ce qui était le meilleur pour lui », a déclaré l'entraîneur du LOU, Pierre Mignoni, dans un communiqué du club rhodanien.. « Patricio Fernandez nous rejoint pour palier aux blessures de Matéo Rodor (rupture des ligaments croisés d'un genou, saison terminée) et de Ben Volavola (blessé aux cervicales et absent deux mois). Joueur de talent à son poste, bon animateur, excellent pied gauche, « Pato » doit apporter son expérience du Top 14 et participer pleinement aux performances de l'USAP », a réagi le manager général de l'USAP, Christian Lanta. Et de l’expérience, Patricio Fernandez en a ! A 26 ans, il compte à son palmarès un sacre en Top 14 en 2017 et une victoire finale en Challenge Cup deux ans plus tard, toujours avec les Jaunards. Cette nouvelle expérience sera sa troisième dans l’Hexagone. A Perpignan, il retrouvera notamment son compatriote Jeronimo de la Fuente, international argentin.