Pro D2 : Oyonnax relève la tête, nouveau coup d'arrêt pour Biarritz

Oyonnax sur le fil



👏🏻 Victoire in extremis de nos #Oyomen 22 - 25 face aux Drômois après une magnifique pénalité de Yohan LE BOURHIS à moins d'une minute de la fin de la rencontre.💪🏻⚫️🔴

👏🏻Félicitations aux deux équipes. #TEAMOYO #fiersdoyo #vrdroyo #onnelacherien pic.twitter.com/FlUKwWRWUG



— Oyonnax Rugby (@OyonnaxRugby) December 3, 2020

PRO D2 / 11EME JOURNEE

Jeudi 3 décembre 2020

Vendredi 4 décembre 2020



Samedi 5 décembre 2020

Le maillot de l'association Biarritz Rugby n'a pas porté chance au BO. Afin de souligner les efforts ainsi que le travail des jeunes, éducateurs et bénévoles du club pour donner vie au projet de formation du Biarritz Olympique, les Biarrots sont entrés jeudi soir sur la pelouse de Nevers avec une tunique différente de celle qu'ils portent habituellement. Malheureusement pour le BO, ce deuxième voyage consécutif ne s'est pas passé comme l'espéraient les Basques.Encore au contact à la pause des Nivernais et de leurs deux hommes forts de la première mi-temps Cazenave et Camou, auteur du premier essai des locaux,, signés Roelofse et Le Gal.Un nouveau coup d'arrêt pour Biarritz (4eme) qui guettait également Oyonnax, en déplacement un peu plus tôt sur la pelouse de Valence-Romans.Le deuxième du classement a souffert face au 14eme. A dix minutes de la fin, la cinquième pénalité de Javaux, auteur par ailleurs du seul essai de son équipe, a permis aux Drômois de revenir à hauteur (22-22). Heureusement pour Oyonnax, juste avant la sirène,Certes sur le fil, mais pour un succès ô combien précieux à l'arrivée.Valence-Romans - OyonnaxNevers - Biarritz19h00 : Vannes - Montauban19h00 : Aurillac - Carcassonne19h00 : Mont-de-Marsan - Rouen19h00 : Perpignan - Soyaux-Angoulême20h00 : Grenoble - Aix-en-Provence21h00 : Béziers - Colomiers