Perpignan : Arrivée comme joker médical de Xavier Chiocci

Xavier Chiocci et Lyon, c’est terminé. Arrivé sur les bords du Rhône à l’été 2019 après avoir porté pendant huit saisons le maillot de son club formateur, Toulon, le pilier international français (10 sélections) a décidé de donner une autre direction à sa carrière. Le joueur de 31 ans a, en effet, accepté le rôle de joker médical en faveur de Perpignan. Le club catalan était à la recherche d’une solution de repli après la blessure du pilier international géorgien Giorgi Tetrashvili. Ce dernier sera écarté des terrains pour de longs mois en raison d’une rupture du tendon d’Achille droit subie au début du mois de décembre lors du déplacement de l’USAP à Montpellier. Un match qui avait également vu le talonneur Mike Tadjer sortir prématurément en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Xavier Chiocci quitte ainsi le LOU pour un engagement de six mois comme « joker médical » afin de pallier à l’absence de Giorgi Tetrashvili.Toutefois, le natif de Toulon ne rentrera pas à Lyon au terme de la saison. « A la suite de la longue blessure de Giorgi Tetrashvili, l’USAP recrute l’international français Xavier Chiocci en tant que joker médical, annonce le club catalan avant de confirmer que le pilier international français restera dans ses rangs jusqu’en 2024. Xavier Chiocci signe aujourd’hui avec l’USAP pour les six derniers mois de championnat en tant que joker médical et un contrat de deux ans supplémentaires à partir de cet été. » Aligné à sept reprises cette saison par Pierre Mignoni, Xavier Chiocci arrive en Catalogne afin de gagner du temps de jeu. « Je me sens très bien et prêt à jouer afin d’atteindre l’objectif du club, le maintien, a confié le joueur de 31 ans dans un communiqué. J’ai hâte de commencer à jouer ici devant un public très chaud et sanguin avec de l’engouement pour le club. » Des débuts qui pourraient avoir lieu le 26 décembre prochain lors de la réception de Castres au Stade Aimé-Giral.