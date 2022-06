Perpignan : Arlettaz appelle à une réaction de ses dirigeants

#TOP14AccessMatch

L'@usap_officiel fait mentir les statistiques et remporte un match historique pour assurer son maintien en @top14rugby ! 👏 Il faudra donc compter de nouveau sur les Catalans pour la saison 2022-2023 ! 🔴🟡 pic.twitter.com/Vqs5HgsLxS

— TOP 14 Rugby (@top14rugby) June 12, 2022

Arlettaz : « Il faut de l’on nous aide »

Perpignan a gagné son pari. Après un retour en Top 14 compliqué, avec neuf victoires pour 17 défaites, le club catalan a conservé sa place dans l’élite du rugby hexagonal. Grâce à une deuxième période irrésistible, l’USAP est allée s’imposer à Mont-de-Marsan à l’occasion de l’Access Match (16-41). Face à la presse à l’issue de la rencontre, Patrick Arlettaz a tenu à saluer la performance de ses joueurs. « Ce que les gars ont fait est fabuleux, a confié l’entraîneur perpignanais dans des propos recueillis par l’AFP. C'était déjà une très belle saison, mais elle n'était réussie que si l'on arrivait à se maintenir. C'est ce que l'on s'était promis, c'est ce que l'on voulait faire. On l'a fait. » Toutefois, le technicien assure que « maintenant que l'on a connu ce barrage d'accession, il faut tout faire pour ne plus le revivre », ajoutant qu’il « ne parle pas de terminer quatorzième » du Top 14.En effet, profitant de l’euphorie de cette victoire, Patrick Arlettaz a tenu à faire passe un message à ses dirigeants. « On connaît tous notre budget, on n'a pas de marge. En termes de joueurs, d'abnégation, de don de soi, on ne peut pas faire plus, a-t-il ajouté avant de mettre le doigt sur ce qui pose problème. Mais on ne peut pas continuer de s'entraîner avec un vestiaire qui date de 1998, d'avoir des espoirs qui sont dans un centre quasiment classé insalubre. » Assurant que « ça ne va pas pouvoir continuer, ce n’est plus possible », l’entraîneur perpignanais a affirmé qu’« il faut de l’on nous aide ». « Je parle des installations, pas d'acheter des stars, de doubler le budget, a ajouté Patrick Arlettaz. Je ne rêve pas, je ne suis pas un rêveur. En revanche, il y a un minimum à avoir. On a un groupe fabuleux, un public fabuleux. Je crois qu'on le mérite, ce coup de pouce. On ne peut pas tirer tout le temps sur la corde. » Après une saison conclue dans un match couperet, Patrick Arlettaz aspire à installer l’USAP en Top 14.