Pau: Malié prolonge jusqu'en 2022

Parce qu'il correspond au profil recherché par le président Pontneau de "garçons talentueux, humbles et travailleurs", c'est en toute logique que Charly Malié, tout comme Antoine Hastoy avant lui, prolonge son bail avec la Section Paloise, débuté en 2015, après avoir fait ses armes en Pro D2 (Béziers, Montauban) et avant de s'imposer comme l'un des cadres du club béarnais. L'arrière signe un nouveau contrat de 2 saisons (plus une en option), qui l'assure de porter les couleurs paloises au moins jusqu'en juin 2022.

"C’était important pour moi de rester à la Section, le club a un beau et gros projet et j’ai très envie de continuer de m’investir dans celui-ci en m’inscrivant dans la durée. Depuis 4 ans le club a énormément grandi, j’ai moi même beaucoup grandi et appris ici aux côtés de grands joueurs et je suis certain que ce n’est pas fini", a réagi l'intéressé. On a appris par ailleurs que la Section, seulement 11e du dernier Top 14, reprendra l'entraînement le 1er juillet.