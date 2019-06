Pau: Les piliers Pointud et Boughanmi ont signé

Après les signatures des Brivistes Samuel Marques et Dominiko Waqaniburotu, la Section Paloise, dans la foulée d'une saison décevante achevée à la 11e place du Top 14, a complété son recrutement un peu moins clinquant.

L'annonce mercredi par le président Bernard Pontneau des arrivées des piliers internationaux du Stade Toulousain, Lucas Pointud (31 ans, 2 sélections), et du Stade Rochelais, Mohamed Boughanmi (27 ans, 1 sélection), porte à 9 le nombre de renforts pour la saison prochaine avec Denis Marchois (deuxième ligne, Agen), Alexandre Dumoulin (centre, Montpellier), Siegfried Fisi'Ihoi (pilier, Stade Français), Samuel Marques (demi de mêlée, Brive) et Dominiko Waqaniburotu (troisième-ligne, Brive), mais aussi les Néo-zélandais Ben Smith (arrière, Highlanders) et Luke Whitelock (troisième-ligne, Highlanders). Les 2 joueurs s'engagent pour une durée de 2 ans.

Par ailleurs, 3 matches de préparation seront programmés cet été contre Mont-de-Marsan (27 juillet), Bayonne (9 août) et enfin le Racing 92 (16 août).