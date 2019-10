Pau: Daubagna prolonge jusqu'en 2022

Cette semaine de trêve s'avère décidément fructueuse du côté de la Section Paloise qui, après la prolongation de son talonneur et capitaine Quentin Lespiaucq, annonce la signature d'un nouveau bail par le demi de mêlée Thibault Daubagna (25 ans). Le joueur, formé au club, rempile pour 2 saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2022.

"Je suis très content de prolonger avec la Section, c'est le choix du coeur, a déclaré sur le site de la Section paloise celui qui, malgré sa mise en concurrence cette saison avec Samuel Marques (30 ans) et Clovis Le Bail (23 ans), a su compiler six feuilles de matche dont trois titularisations. J'avais envie de continuer l'aventure en Vert et Blanc, là où tout a commencé pour moi. Le club m'a fait grandir, j'ai vécu de très bons moments avec lui et je suis convaincu qu'il y a encore de grandes choses à accomplir."