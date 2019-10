Paris illicites: "J'ai fait une connerie", s'excuse le Clermontois Ezeala

Jeudi on apprenait que la Ligue nationale de rugby (LNR) avait pris des sanctions à l'encontre de 13 joueurs de clubs de rugby professionnels, tous coupables d'avoir commis des infractions concernant la réglementation sur les paris sportifs.

Parmi eux, le plus en vue est le jeune ailier de l'ASM Clermont Auvergne, Samuel Ezeala, qui en est quitte pour un blâme et 1 000 euros d'amendea avec sursis. Sur les ondes de France Bleu Auvergne, ce dernier a souhait présenter ses excuses.

"J'ai fait une connerie, a-t-il reconnu. C'était il y a deux ans, j'ai parié une fois 5 et une autre fois 10 euros, mais je sais que n'ai pas le droit." Ezeala n'est pas le seul Clermontois à s'être ainsi fourvoyé, puisque ses coéquipiers Maxence Lemardelet et Alexandre Fischer ont également été épinglés et condamnés avec la mesure. Leur coach Franck Azéma a réagi aussi auprès de nos confrères de la station publique régionale : "Il faut être vigilant, lance le Directeur sportif. C'est une bonne chose, les sommes sont minimes, c'est 4 euros je crois pour Maxence Lemardelet, mais c'est un bon rappel à l'ordre, c'est du sursis, ils s'en sortent bien, la sanction n'est pas lourde, mais elle pourrait l'être la prochaine fois."