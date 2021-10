Montpellier : Vincent revient sur sa grave blessure et évoque sa longue absence

Vincent : "La Coupe du Monde, c'est encore très loin"

"Les All Blacks, ça fait rêver ! Après le dernier match en Australie cet été, j'ai eu ce match en tête, je ne sais pas pourquoi." Dans ses rêves les plus fous,Ce jour-là, le jeune trois-quarts centre en pleine ascension n'est pas prêt de l'oublier. Gravement blessé, il a été opéré le 20 octobre dernier, pile à un mois du rendez-vous face aux Blacks, d'une rupture des ligaments croisés. Un premier coup d'arrêt dans cette carrière qui n'avait fait que lui sourire jusqu'à maintenant dont il se serait bien passé. "Pour le moment, le moral est bon, mais je sais que ce ne sera pas toujours le cas, il y aura des bas, ça va être très long. Je m'y prépare pour rester positif au maximum", confie dans L'Equipe ce vendredi celui qui a longtemps refusé de revoir les images avant de les visionner... "une quinzaine de fois"."C'était comme être dans le déni", avoue le grand malheureux de l'automne, d'ores et déjà certain de ne pas rejouer avant six mois dans le meilleur des cas, huit au moins dans le pire. "J'ai pris un gros K-O, mais le moral est bon", insiste bien le Montpelliérain qui avait crevé l'écran lors du large succès du XV de France à Rome contre l'Italie en février dernier, avec en point d'orgue son premier essai marqué avec les Bleus., qui tient de toute façon à avancer étape par étape plutôt que de se projeter inutilement. "Je me suis fixé le premier mois, c'est un peu comme des matchs avec moi-même." Même s'il est bien entouré - "j'ai la chance d'être chez papa et maman" - et a déjà "la tête dans le guidon avec la rééducation", le joueur du MHR qui pourrait très vite rejoindre Toulouse en dépit de cette longue absence assure qu'il"Je note mes idées sur mon téléphone, je cherche. Je voulais passer le permis bateau, cuisiner... J'ai besoin d'avoir un rythme, de savoir ce que je vais faire." Mais sans se fixer de date de reprise pour autant. "C'est très important de prendre le temps, de se régénérer physiquement, mentalement", estime Vincent, qui ne cracherait pas pour autant sur une bonne nouvelle. "Si j'ai l'opportunité de revenir, je le ferai.""Je m'étais rendu compte que j'étais incapable de choisir et c'est toujours le cas (...) C'est une décision difficile et importante à prendre, mais je vais prendre le temps de m'y pencher." Et du temps, Arthur Vincent va malheureusement en avoir.