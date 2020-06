Montpellier : Un international anglais prêté un an

Alors qu’il fêtera ses 27 ans à la fin du mois, Alex Lozowski va connaître sa première expérience à l’étranger. Le trois-quarts anglais a en effet été prêté une saison par les Saracens (rétrogradés en deuxième division pour ne pas avoir respecté le salary-cap) à Montpellier, huitième cette saison en Top 14. Le Londonien a déjà été sélectionné à cinq reprises avec le XV de la Rose (un essai marqué), en 2017 et 2018. Cette saison, celui qui peut jouer à l’ouverture, au centre, à l’aile ou à l’arrière (mais qui se dit « centre » dans sa vidéo de présentation sur le site du MHR) a disputé 17 matchs toutes compétitions confondues avec les Saracens, pour un total de 23 points.

Le quatrième club de la carrière de Lozowski

« Sa grande polyvalence et son expérience du haut niveau constitueront un véritable atout au cours de la saison à venir qui connaîtra sans doute de nombreux doublons susceptibles de priver le club de plusieurs de ses meilleurs éléments. Nous souhaitons la bienvenue à Alex et espérons rapidement le voir exprimer ses qualités sur le terrain », a réagi Philippe St-André, le directeur du rugby du MHR. Après Leeds, les Wasps et les Saracens, Alex Lozowski va donc découvrir le quatrième club de sa carrière, en espérant retrouver les Saracens en première division en 2021, s’ils parviennent à remonter de suite.