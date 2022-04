Montpellier : Trois ans de plus pour Saint-André et son staff

Altrad salue la « véritable synergie avec l'ensemble du staff »

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel. Arrivé à Montpellier en mars 2020 dans un rôle de directeur du rugby pour succéder à Vern Cotter tout en laissant la gestion quotidienne de l’effectif à Xavier Garbajosa, Philippe Saint-André s’est rapproché du terrain quand ce dernier a été démis de ses fonctions en janvier 2021. Une mission qui, initialement, ne devait pas s’étendre au-delà de la saison 2021-2022. Mais, après avoir emmené le MHR à une victoire en Challenge Cup, « PSA » a prolongé l’aventure pour cette saison… et ce n’est pas encore terminé. En effet, par l’intermédiaire d’un communiqué, le club héraultais a confirmé la prolongation de contrat de Philippe Saint-André ainsi que de ses adjoints Jean-Baptiste Elissalde et Olivier Azam, respectivement en charge de la défense ainsi que du jeu au pied et des avants, pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2025. Des adjoints dont les fonctions seront vraisemblablement élargies avec un rôle d’« entraîneurs principaux adjoints ».Dans ce communiqué, le président du MHR Mohed Altrad s’est dit « très heureux de poursuivre l'aventure avec Philippe, Olivier et Jean-Baptiste ». « Par le passé, avec les staffs de l'époque, j'étais le président. Aujourd'hui, je suis un partenaire, un élément supplémentaire, a ajouté l’homme d’affaires. Il y a une véritable synergie avec l'ensemble du staff et ses vingt-deux éléments et une confiance mutuelle. » Philippe Saint-André de son côté, a mis en avant la complémentarité du staff mis en place depuis le début de l’année 2021, assurant qu’il était « normal » pour Jean-Baptiste Elissalde et Olivier Azam « de prendre des responsabilités ». « Je suis heureux de continuer avec eux jusqu'en 2025 au sein de ce club ambitieux », a ajouté l’ancien entraîneur du XV de France. Une ambition qui se reflète dans les résultats des Cistes cette saison. Restant sur six victoires et un nul lors des neuf derniers matchs de Top 14, le club héraultais est solidement leader du classement, avec cinq points d’avance sur Bordeaux-Bègles.