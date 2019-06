Montpellier: Salary cap, le MHR a de la marge selon Altrad 

"Nous sommes un peu en dessous du salary cap et il nous reste donc un peu de marge." Mohed Altrad, n'en déplaise à ses détracteurs, a les moyens, dans les limites des règles imposées par la Ligue nationale de rugby (LNR), de renforcer encore son club de Montpellier. Selon les informations de L'Equipe, le MHR, à la recherche encore d'un 2e ligne, enregistre d'ores et déjà la signature de 2 nouvelles recrues : le très expérimenté demi de mêlée samoan Kahn Fotuali'i (36 ans ; 1,84m, 94kg), en provenance de Bath, ainsi que Caleb Timu (25 ans, 2 sélections), le puissant 3e ligne centre (1,90m, 117 kg) et international australien des Queensland Reds. Deux renforts qui s'ajoutent aux arrivées déjà acquises des Guirado, Pollard et autre Bouthier dans un contexte de stabilité de l'effectif actuel, qui a su arracher in extremis sa qualification en phase finale du Top 14 avec à la clé une élimination en barrage face au LOU (21-16). Symbole de cette politique, la prolongation de l'emblématique Fulgence Ouedraogo jusqu'en 2021 (+ une année en option).

Le quotidien indique également que Jeannie du Plessis comme Aaron Cruden, mais aussi Jamie Mackintosh seront conservés en tant que jokers Coupe du monde, avant que Cruden ne quitte le club et que l'aîné des Du Plessis (36 ans) n'entame une reconversion en tant qu'entraîneur au sein du centre de formation. La porte de sortie a en revanche été indiquée à Yvan Watremez (Biarritz) et Alexandre Dumoulin (Pau), Romain Ruffenach et Ruan Pienaar, dont le contrat a été résilié.