Montpellier-Paillaugue: "C'est le néant total !"

C'était un match de reprise pour repartir d'un bon pied et lancer une série susceptible de relancer la machine montpelliéraine. Surtout face à une lanterne rouge perpignanaise sans la moindre victoire. Et pourtant, le MHR a trouvé le moyen de devenir samedi, au GGL Stadium, la première équipe de la saison à s'incliner face à l'Usap (10-28). Une humiliation totale pour un... "néant total" de la part des finalistes sortants. Après l'élimination en Coupe d'Europe, dès la phase de poules, le constat d'échec est brutal pour le club de Mohed Altrad. Et le sentiment d'impuissance prégnant dans les paroles fortes prononcées au coup de sifflet final par le demi de mêlée Benoît Paillaugue, l'un des 'historiques' du vestiaire.

"(accablé) Il n'y a rien, rien… Même pas une révolte à la mi-temps, c’est le néant total ! La saison n’est pas terminée, il va falloir travailler…, lance-t-il sans aucune conviction. Franchement, j’ai pas les mots. Ils ont fait le match parfait, nous, on a été incapables de relever la tête. C’est mort ! C’est mort ! On est dans une spirale négative, comment veux-tu qu’on relève la tête ? (il montre le public) Ces supporters méritent autre chose, mais c’est le néant total, répète-t-il, avant de dédouaner Vern Cotter et un staff de plus en plus sur la sellette : On ne rejette aucunement la faute sur ce staff, il a fait ses preuves la saison dernière."

Une finale du Top 14, jouée il y huit mois, mais qui n'a jamais semblé aussi loin que ce samedi, dans l'Hérault...