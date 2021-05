Montpellier : Le staff prolongé et sans Franck Azéma la saison prochaine ?

Qui sera le patron du secteur sportif à Montpellier la saison prochaine ? Alors que les Cistes vivent un redressement spectaculaire depuis le départ de Xavier Garbajosa et le retour sur un banc de Philippe Saint-André, avec un maintien en Top 14 à portée de main et une finale de Challenge Cup à jouer, les contours du futur staff technique sont encore inconnus. Annoncé comme le futur entraîneur du club héraultais, Franck Azéma semble s’en éloigner de plus en plus. Remplacé dès l’été prochain à la tête de Clermont par Jono Gibbes, l’ancien trois-quarts centre est au cœur d’une bataille entre le président de l’ASM et celui du MHR, notamment sur le plan financier. Le magazine Midi Olympique assure que la communication serait même rompue depuis deux semaines, ce qui a poussé Mohed Altrad a évoquer avec Philippe Saint-André l’idée de poursuivre avec l’organisation actuelle, qui a fait ses preuves.

Un staff montpelliérain tout de même renforcé ?

En effet, alors qu’il a très rapidement affirmé ne pas vouloir aller au-delà de cette saison dans ce retour au métier d’entraîneur, Philippe Saint-André aurait changé d’avis et pourrait prolonger l’aventure avec Olivier Azam, s’il décide de prolonger son contrat avec le club héraultais, et Jean-Baptiste Elissalde, encore engagé pour deux saisons. Toutefois, le staff montpelliérain ne resterait pas en l’état, surtout si le club venait à remporter la Challenge Cup le 21 mai prochain, ce qui lui offrirait un billet pour la Champions Cup. Des plans dans lesquels Franck Azéma n’entre pas. Ayant confirmé son départ de Lyon, Benjamin Del Moral est vu comme le futur préparateur physique du MHR par Midi Olympique qui avance également le nom de Bruce Reihana, ancien arrière de Bordeaux-Bègles et actuel responsable du jeu au pied aux Bristol Bears, vainqueurs de la Challenge Cup la saison dernière. Le magazine précise également qu’un entraineur en charge des avants pourrait venir renforcer l’ensemble. Une volonté de construire qui pourrait pérénniser le retour en grâce du club montpelliérain… et mettre un certain Franck Azéma dans une impasse.