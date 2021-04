Montpellier : J.du Plessis va rentrer en Afrique du Sud à l'issue de la saison

Communiqué officiel 🚨

Six ans après, du Plessis s’en va

Jacques du Plessis ne portera plus le maillot de Montpellier la saison prochaine. Le MHR a annoncé que son deuxième ligne, désireux de rentrer chez lui en Afrique du Sud, quittera le club à l’issue de la saison, à un an de la fin de son contrat. « A la demande de Jacques du Plessis, le Montpellier Hérault Rugby officialise son départ, initialement prévu en juin 2022, à la fin de cette saison », a annoncé dans un communiqué le club qui pointe au onzième rang du classement de Top 14. Le joueur de 27 ans, titularisé à neuf reprises sur les dix matches qu’il a disputés cette saison, s’est exprimé sur les raisons qui l’ont poussé à prendre cette décision. Une prise de conscience personnelle due à la pandémie mondiale de coronavirus.« La crise de la Covid-19 a bouleversé ma manière de voir les choses, et ma carrière en particulier. Je suis parti de chez moi en 2015, j’ai vécu une très belle expérience ici, à Montpellier, mais je sens qu’il est aujourd’hui temps pour ma famille et moi de rentrer au pays. Je remercie le Président Altrad pour sa confiance et souhaite un bel avenir à ce club qui est un peu le mien », a-t-il rapporté dans le communiqué du club. L’ex-international sud-africain chez les U20 repartira de Montpellier avec de bons souvenirs et plus de cent matches joués. A peine débarqué dans l’Hérault, il a remporté la Challenge Cup en 2016 et atteint la finale du Top 14 deux ans plus tard. Son association avec son ami Paul Willemse en deuxième ligne restera également gravée dans les mémoires des supporters du MHR. C'est la fin d'une ère.