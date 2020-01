Montpellier : Elissalde dans le staff

Non conservé par Fabien Galthié dans le staff des Bleus, où il était arrivé en janvier 2018 aux côtés du sélectionneur Jacques Brunel en tant qu’entraîneur des trois-quarts, Jean-Baptiste Elissalde a retrouvé du travail. Le coach de 42 ans va intégrer dès ce mardi le staff du club de Montpellier, comme l’a annoncé le MHR dans un communiqué ce lundi. L’ancien joueur de La Rochelle et Toulouse vient remplacer Ian Vass, qui a demandé à se libérer de son contrat pour rejoindre Northampton, où réside sa famille.

Elissalde aurait signé pour trois ans

« Suite à la demande de Ian Vass d'écourter son contrat le liant au MHR jusqu'au terme de cette saison, et afin de rejoindre un club anglais, le Montpellier Hérault Rugby annonce avoir accepté sa requête et lui souhaite beaucoup de réussite dans ses futurs projets. Il sera remplacé dans ses missions par Jean-Baptiste Elissalde qui rejoint le staff de Xavier Garbajosa dès demain », dit le communiqué du MHR. Selon Midi Libre, l’ancien membre de la charnière des Bleus (35 sélections entre 2000 et 2008) a signé un contrat de trois ans en tant que responsables des lignes arrières. Montpellier est actuellement sixième du classement du Top 14 (5 victoires, 3 nuls, 5 défaites) et jouera ce week-end sur le terrain de Gloucester en Champions Cup.