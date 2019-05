Montpellier écarte le Stade Français des barrages

Montpellier a fait la meilleure opération possible, dimanche, lors de la 25e journée du Top 14. Les Héraultais se sont imposés (42-25) avec le point du bonus offensif face au Stade Français, écarté de la course aux barrages, et sont revenus à un point de La Rochelle avant la dernière levée. Grâce à deux essais coup sur coup de Immelman (72e) et Paillaugue (73e), puis à une dernière réalisation un peu miraculeuse de Haouas (80e) dans les ultimes secondes, les joueurs de Vern Cotter ont fait la différence dans cette rencontre très serrée auparavant. Sekou Macalou a inscrit deux essais pour les Parisiens (1e et 26e), alors que Du Plessis (6e), Reilhac (15e) et Criden (54e) lui ont répondu. Etien a cru doucher les espoirs de bonus pour les Montpelliérains en toute fin de partie (79e), mais ce sont bien les joueurs du Stade Français qui sont privés officiellement de participation à la phase finale.