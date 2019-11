Montpellier: Cruden va retrouver les Chiefs et le Super Rugby

Prolongé sous le maillot du Montpellier Hérault Rugby en tant que joker Coupe du monde, Aaron Cruden, l'ouvreur néo-zélandais, n'avait plus vocation, on le sait, à s'éterniser sous le maillot du club de Mohed Altrad, où le champion du monde n'a jamais réussi à s'imposer. Son retour au pays est aujourd'hui acté avec l'annonce ce dimanche de la province des Chiefs : à 30 ans, Cruden retrouvera en 2020 une formation avec laquelle il a déjà évolué de 2012 à 2017, avant de rejoindre le Top 14.

CRUDEN RETURNS‼️



Aaron Cruden returns from France to join us for the 2020 Investec Super Rugby Season.



