Montpellier : Bouthier a déjà prolongé

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec Montpellier, Anthony Bouthier est désormais certain de rester deux saisons supplémentaires avec le MHR. C’est en tout cas ce que croit savoir Midi Olympique, qui révèle que l’arrière international français de 27 ans s’est mis d’accord avec ses dirigeants pour prolonger son bail dans l’Hérault. Arrivé à Montpellier l’été dernier en provenance de Vannes (Pro D2) où il avait passé ses cinq premières années professionnelles, le natif des Landes a signé une saison au-delà des espérances, avec 17 matchs joués sous le maillot du MHR, dont 14 comme titulaire (à l’arrière et à l’ouverture), pour six essais, six transformations et quatre pénalités au compteur.

Déjà quatre titularisations et un essai en bleu

Anthony Bouthier a également eu la joie de connaitre ses premières sélections en équipe de France, où il a été titulaire (à l’arrière) des quatre matchs disputés par le XV de France dans le Tournoi des 6 Nations (rappelons que le dernier match, contre l’Irlande, a été reporté et doit se dérouler à l’automne), jouant toutes les rencontres en intégralité sauf les dix dernières minutes en Ecosse, et marquant son premier essai international, contre le pays de Galles. Il espère désormais pouvoir terminer la saison avec Montpellier, actuel huitième du Top 14, mais rien n’est encore certain…