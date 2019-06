MM. Gauzëre et Poite aux sifflets des demi-finales

On connaît désormais les arbitres qui officieront lors des demi-finales et de la finale du Top 14.

La première demi-finale entre le Stade Toulousain et le Stade Rochelais, qui se disputera le samedi 8 juin (21h), sera arbitrée par Pascal Gauzëre. L’arbitre de la Ligue Nouvelle Aquitaine sera assisté de Ludovic Cayre et Maxime Chalon à la touche et de Eric Gauzins à la vidéo. La deuxième demi-finale entre l’ASM Clermont Auvergne et le LOU Rugby, qui se jouera dimanche 9 juin (16h30), sera dirigée par Romain Poite. L’arbitre de la Ligue Occitanie sera assisté de Pierre Brousset et Vincent Blasco-Baqué à la touche et de Denis Grenouillet à la vidéo.

La Direction Nationale de l’Arbitrage a également désigné Jérôme Garcés de la Ligue Nouvelle Aquitaine pour arbitrer la finale du Top 14.