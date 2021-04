Lyon : Vers deux mois d'absence pour Lambey

Au-delà de la défaite, logique, sur le pelouse d’Exeter, le LOU a peut-être perdu gros. Dominé sur la pelouse de Sandy Park par le champion d’Europe en titre (47-25) après une entame de match séduisante, le club rhodanien a vu son deuxième-ligne international Félix Lambey être contraint de quitter la pelouse au bout de six minutes de jeu, cédant sa place à Michaël Guillard en raison d’une torsion à un genou intervenue deux minutes auparavant et qui ne lui a pas permis de continuer. A l’issue de la rencontre, Pierre Mignoni avait confié espérer une absence de courte durée pour un des cadres de son vestiaire. « J'espère que ce n'est pas trop grave pour Félix mais je pense qu'il en a pour quinze jours trois semaines », avait ainsi déclaré l’ancien demi de mêlée. Or, selon les informations du quotidien local Le Progrès, les nouvelles ne sont pas bonnes.

Lambey de retour début juin ?

Alors que des examens complémentaires sont d’ores-et-déjà prévus en début de semaine afin d’affiner autant que possible le diagnostic, tout indique que la blessure subie par Félix Lambey est plus sérieuse qu’initialement prévu. En effet, selon le quotidien local, le deuxième-ligne aux dix sélections avec le XV de France souffrirait d’une entorse du ligament latéral interne d’un genou. Une blessure importante qui pourrait écarter des terrains le natif d’Ecully pour une durée allant de six à huit semaines. Si cette indisponibilité de quasiment deux mois se confirme, Félix Lambey manquerait quasiment la totalité des journées de Top 14 restant à disputer, son retour à la compétition pouvait intervenir pour les deux derniers matchs à disputer avant la phase finale du championnat, les week-ends du 29 mai et du 5 juin prochains. Déjà privé de Clément Ric ou Mathieu Bastareaud pour le reste de la saison, le LOU perd un nouveau cadre.