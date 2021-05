Lyon : Nakaitaci absent au moins six mois !

May 18, 2021 08:05 Gravement blessé au genou gauche contre Brive samedi dernier, Noa Nakaitaci (30 ans) souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur. L'ailier international français du LOU qui avait déjà connu la même mésaventure quatre ans plus tôt devrait être absent au moins six mois.