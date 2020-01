Lyon : Mignoni assure avoir « retrouvé » son équipe

Après avoir traversé la phase de poules de la Champions Cup comme un fantôme, le LOU est venu à bout de Toulon pour lancer la phase retour du Top 14. Au terme de la rencontre, Pierre Mignoni a salué la performance de ses joueurs plus que le résultat brut de la rencontre. « Aujourd'hui, j'ai retrouvé mon équipe. Je ne parle pas de la victoire ou du point de bonus. J'avais le sentiment que nous nous étions perdus, que nous n'étions pas là. Aujourd'hui, nous étions présents, a confié l’entraîneur lyonnais dans des propos recueillis par l’AFP. J'étais furieux la semaine dernière, après la défaite contre Northampton. C'était limite la honte. On a de la chance d'avoir un public gentil. Ailleurs, on aurait été sifflé et cela aurait été normal. C'était important de réagir aujourd'hui. Nous nous sommes retrouvés. Nous devons retrouver la confiance qui nous animait depuis le début de saison. »