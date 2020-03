Lyon : Bastareaud va revenir

Mathieu Bastareaud va rentrer en France. Enfin, quand le confinement sera terminé en France et à New York... L’ancien international français avait disputé son dernier match avec Lyon, où il était joker Coupe du Monde, en novembre dernier, avant de s’envoler pour New York pour disputer le championnat américain de rugby. Mais la Major League Rugby a été arrêtée après cinq journées pour cause de coronavirus et les dirigeants ont rapidement annoncé que la saison ne reprendrait pas, donnant rendez-vous en 2021. Mathieu Bastareaud avait eu le temps de marquer deux essais, au sein d’une équipe de New York figurant en milieu de tableau (3 victoires, 2 défaites), où il a joué la plupart du temps en troisième ligne.

Bastareaud jusqu'en 2022

Selon les informations de Midi Olympique et de RMC, « Basta » (31 ans) avait négocié en amont de rester à Lyon pour deux saisons supplémentaires après sa pige américaine, même si cela n’avait pas été dévoilé pour des raisons de confidentialité. Le natif de Créteil va donc retrouver le Top 14 l’été prochain. D’ici là, le LOU, actuellement deuxième, aura-t-il confirmé son excellente saison en ayant disputé une finale de Top 14 ? Personne ne le sait…