L'UBB gifle Toulon et prend la tête

Une semaine après avoir battu le champion sortant, Toulouse (30-25), devant son public, Bordeaux-Bègles a l'honneur de recevoir à nouveau. C'est le Toulon de Patrice Collazo qui se présente ce samedi à Chaban-Delmas afin de confirmer son carton infligé à Agen une semaine plus tôt (25-44). Ces deux équipes ont brillé lors de la première journée, elles n'ont donc pas changé grand-chose à leur XV de départ. Patrice Collazo titularise par exemple l'international anglais Te'o au centre pour apporter du poids tandis que Christophe Urios confie les clés du jeu bordelais à Jalibert au détriment de Botica, envoyé sur le banc.

L'entame est âpre, on assiste à un duel extrêmement viril bien qu'on essaie de produire du jeu de part et d'autre. Toutefois, les Girondins font preuve de plus de discipline et surtout d'un pragmatisme supérieur. Un brin chanceux, Lamerat concrétise un temps fort, permettant à son club de se détacher au tableau d'affichage (10-3, 26e). Dix minutes plus tard, un autre international tricolore se distingue. Jalibert réalise un joli numéro de soliste, il marque le second essai après un coup de pied à suivre pour lui-même (17-6, 37e). L'ouvreur a terminé la rencontre avec 100% de réussite dans l'exercice du but et 19 points à son crédit.

Les hommes de Christophe Urios plient l'affaire rapidement dès le retour des vestiaires avec un essai de Maynadier creusant un écart irrattrapable (24-9, 42e). En dépit de sa résistance et de sa bonne volonté, Toulon n'arrive pas à inquiéter sérieusement l'UBB. Pourtant, le XV de la Rade a littéralement piétiné Bordeaux-Bègles en mêlée tout au long du match. Insuffisant toutefois. La dernière banderille est plantée par Lamerat, auteur d'un doublé, pour tuer définitivement le suspense et assurer le point du bonus offensif (34-12, 53e). En négociant de la meilleure des manières ce début de calendrier favorable avec deux réceptions, l'UBB s'empare des commandes du Top 14. Le RCT pointe pour sa part provisoirement au 6e rang.