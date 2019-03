LOU: Mignoni et ce CO "pénible à jouer" 

Après la victoire sur l'ex-leader clermontois (19-13), un parfum de phase finale continue de flotter sur le Matmut Stadium de Gerland, où le LOU attend de pied ferme les champions de France castrais ce samedi dans le cadre de la 18e journée du Top 14 (20h45). Et ce n'est pas un scoop, Pierre Mignoni prédit à ses joueurs un nouveau match difficile à appréhender face à "une équipe pénible à jouer" pour le manager lyonnais, interrogé dans les colonnes du quotidien Le Progrès.

"Cela ressemble à un match de phase finale, où la stratégie prend le pas. Il s’annonce donc très serré et très tendu. Il faudra bien faire les choses simples, se montrer appliqués et intelligents, comme on a su l’être lors du dernier quart d’heure face à Clermont. Face aux Castrais, on ne devra surtout pas se tromper de combat et mettre les choses dans le bon ordre", rappelle le technicien, qui combat tout excès d'euphorie parmi ses troupes, malgré la série en cours de 5 succès de rang, qui a porté Lyon sur le podium (3e) : "On veille à ce que nos joueurs ne se laissent pas griser. Pour l’instant, ils répondent présent. Ils sont concernés, concentrés pour éviter tout relâchement. (...) La moindre absence, ne serait-ce que dix minutes au cours d’un un match, peut coûter très cher. On ne peut rien laisser au hasard, surtout face au champion de France."

Le XV lyonnais : Arnold - Mignot, Wulf, Ngatai, Nakaitaci - (o) Wisniewski, (m) Doussain - Sobela, Fearns, Puricelli (Cap.) - Roodt, Goujon - Gomez-Kodela, Lacombe, Kaabeche.

Remplaçants : Ivaldi, Menini, Van der Merwe, Fourie, McLeod, Cretin, Regard, Yameogo.