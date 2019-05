LOU: Gill enfin de retour en 2019

Le pouce puis encore le genou: les pépins physiques s'enchaînaient en 2019 pour le 3e ligne australien du LOU Liam Gill sans permettre jusqu'à présent à l'ancien Wallaby d'apparaître encore cette année sous le maillot lyonnais.

Ce sera chose faite samedi pour Gill qui, enfin rétabli, revient à point nommé à l'approche d'une probable qualification en phase finale et sera titulaire samedi, au Matmut Stadium de Gerland (21h), pour la réception du Stade Rochelais dans le cadre de la 25e journée du Top 14, qui peut permettre à l'équipe de Pierre Mignoni de composter son billet pour un barrage à domicile, avant même le dernier match de cette saison régulière du côté de Grenoble. Derrière, aux forfaits du centre Rudi Wulf (mollet), de l'ailier Xavier Mignot (orteil) et de l'arrière ou ailier Toby Arnold (orteil) répondent notamment les retours dans le quinze de départ d'Alexis Palisson et Delon Armitage.

Le XV lyonnais : Armitage - Nakaitaci, Barassi, Ngatai, Palisson - (o) Wisniewski, (m) Couilloud - Gill, Fourie, Puricelli (Cap.) - Roodt, Lambey - Gomez-Kodela, Ivaldi, Chaume.

Remplaçants : Lacombe, Menini, Oosthuizen, Cretin, Doussain, Beauxis, Regard.