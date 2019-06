LOU: Gerard nouvel entraîneur des avants

La nouvelle est tout sauf une surprise : David Gerard (42 ans), dont le nom avait déjà fuité depuis plusieurs semaines, devient le nouvel entraîneur des avants du LOU Rugby, après avoir entraîné l'AS Béziers Hérault (Pro D2) depuis fin 2016.

La filière toulonnaise encore et toujours, puisque Gerard a emprunté la même trajectoire que Pierre Mignoni, sous les ordres duquel il évoluera à Lyon, au cours de sa formation au sein des équipes de jeunes du RCT. Même si c'est bien sous le maillot du Stade Toulousain que l'ancien 2e ligne s'est bâti un superbe palmarès avec un Brennus en 2001 et 2 Coupes d'Europe (2003, 2005). Le nouveau venu au sein du staff lyonnais succède à Karim Ghezal, qui va rejoindre l'encadrement du XV de France à l'issue de la prochaine Coupe du monde au Japon (20 sept.-2 nov.). Kendrick Lynn reste l’entraîneur adjoint en charge des trois-quarts et David Attoub l’entraîneur de la mêlée.

"C’est génial de se retrouver dans un cadre aussi idyllique pour un entraîneur. Toutes les conditions sont là pour faire du haut niveau et c’est pour ça que je veux relever ce défi !", a commenté Gerard à son arrivée entre Rhône et Saône.