L'imbroglio Parisse

C'est sans son capitaine, Sergio Parisse, que le Stade Français a remporté le derby sur le terrain du Racing 92 (23-27), mais le cas de l'international italien a pourtant été l'un des principaux sujets de conversation autour du match. Officiellement, Parisse était forfait en raison d'une blessure au genou, mais L'Equipe indiquait dimanche matin qu'il s'agissait plutôt d'une forme de sanction, en raison d'un désaccord entre le joueur et le manager du club, Heyneke Meyer. Une version des faits contestée par Le Parisien et par Rugbyrama, renseignements pris auprès de l'entourage du Transalpin, et par Meyer lui-même, après la rencontre. "Je voulais qu'il joue, a assuré le manager sud-africain. Il s'est blessé à l'entraînement , je lui ai demandé d'essayer. Il a fait un dernier essai, à l'entraînement du capitaine. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Mais il était là pour soutenir l'équipe. C'est un grand leader et je suis derrière lui." Les deux hommes ont d'ailleurs été aperçus en discussion, sur la pelouse, avant le derby.

Déçu de rater ce derby, mais mon genou est douloureux et je ne peux pas courir À fond derrière l’équipe! ⚡️⚡️ — sergio parisse (@sergioparisse) May 4, 2019

Lundi, le son de cloche reste pourtant le même dans L'Equipe puisque le quotidien, en réfutant tout de même l'hypothèse d'une mise à l'écart, maintient que les relations sont très fraîches entre Parisse et Meyer. L'un des désaccords porte sur l'avenir immédiat du capitaine emblématique du club parisien. L'intéressé, à 35 ans, souhaite poursuivre sa carrière et honorer sa dernière année de contrat, qui serait sa quinzième avec le Stade Français. Mais le manager du club aimerait qu'il prenne du recul, et intègre le staff technique.

Il faut se souvenir des critiques de Parisse, début avril, dans un entretien accordé à Rugbyrama. "C’est simplement que certaines choses sont écœurantes depuis le début de la saison, avait-il lâché, dépité. On a dit qu’on a un projet ambitieux, avec des joueurs un staff de haut niveau. Quand il se passe des choses un petit peu écœurantes, on essaye de se poser les bonnes questions." L'Italien avait refusé d'en dire plus, préférant régler ces problèmes en interne: "Je préfère aller voir directement les personnes concernées par rapport à mon expérience et à l’amour que j’ai pour ce club."

Vendredi, Parisse aurait justement rencontré le propriétaire du club, Hans-Peter Wild, pour évoquer son avenir, et l'entretien aurait bifurqué vers une remise en cause des méthodes de management de Meyer. Or, Wild, dimanche, a confirmé le technicien sud-africain jusqu'en 2022. Et lâché ceci, sur Canal+, au sujet des joueurs mécontents de leur sort (ils seraient nombreux, notamment des cadres historiques): 'S'ils ne sont pas d'accord avec le coach, qu'ils aillent trouver un autre club." Le message est clair.