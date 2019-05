Le Stade Français prend le derby

Le Stade Français s'est imposé sur la pelouse du Racing 92, le derby francilien tourne en faveur des Parisiens qui restent en course pour arracher une place en barrages (27-23). Les hommes d'Heyneke Meyer ont inscrit trois essais, par Gaël Fickou (4e) et Giorgi Melikidze (57e) en plus d'un essai de pénalité à la 54e minute. Les Ciel et Blanc ont répondu par Leone Nakarawa (17e) et Louis Dupichot (40e) mais cela n'a pas suffi pour arracher un succès qui pouvait compter dans cette lutte pour le Top 6.

Le Stade Français remonte à la 8e place du classement, à quatre longueurs du Racing, dernier qualifié virtuel, avant un déplacement capital à Montpellier dans deux semaines. Le Racing devra se déplacer à Perpignan et Agen dans les deux dernières journées pour assurer sa qualification.