Le Stade Français Paris va signer un centre sud-africain

Les internationaux néo-zélandais Ngani Laumape et fidjien Waisea Nayacalevu ayant mis les voiles à l’intersaison, le Stade Français Paris se devait de se renforcer au centre, et ce, bien qu’il ait déjà engagé Théo Dachary. Et l’identité de ce nouveau renfort est dévoilée par RMC Sport, annonçant l’arrivée très prochaine du centre sud-africain Jeremy Ward (26 ans). Le joueur des Sharks « se serait engagé cette semaine » avec la formation stadiste, onzième du dernier exercice de Top 14. Jamais convoqué avec les Springboks, ce joueur d’1,87 m et 92 kg a seulement représenté l’Afrique du Sud dans la catégorie U20 en 2016, à l’occasion de la Coupe du Monde pour laquelle il a été nommé capitaine. La source ajoute que son profil, conjugué à d’autres pistes en Top 14 et dans l’hémisphère sud, intéressait le club parisien depuis plusieurs jours.

Une première à l’étranger

Arrivé en 2016 dans la province sud-africaine basée à Durban, le protagoniste devrait ainsi connaitre sa première expérience à l’étranger. Il ne s’est jamais vraiment imposé avec le pensionnaire du United Rugby Championship, tableau dans lequel les Sharks et Ward ont pris la porte en quarts de finale de la dernière édition. En dix rencontres jouées sur l’ultime exercice, il a connu cinq titularisations et inscrit un essai. Celui qui, sauf retournement de situation, devrait porter la tunique rose cette saison pourrait par ailleurs retrouver l’Afrique du Sud à partir de décembre. En effet, les Parisiens ont hérité pour la phase de groupes de la Challenge Cup des Italiens du Benetton et des Sud-Africains des Lions, franchise basée à Johannesburg.