Le Racing sèche Pau

Le Racing 92 a remporté son deuxième match de la saison en Top 14, dimanche, en s'imposant (31-3) sur la pelouse de Pau lors de la 6e journée de championnat. Les Franciliens ont été bien plus solides et efficaces que leurs hôtes et ont décroché un succès bonifié grâce à deux essais de Juan Imhoff (58e et 70e) et une réalisation de l'Ecossais Sam Hidalgo-Clyne dans les derniers instants. La fiabilité de Teddy Iribaren a également été importante, le buteur du Racing réussissant quatre pénalités. Les Ciel et Blanc grimpent au 9e rang à la faveur de ce succès.