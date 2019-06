Le Racing 92 officialise Trinh-Duc

Alors que François Trinh-Duc avait déjà annoncé son départ de Toulon pour le Racing 92 en février dernier, le club francilien a officialisé vendredi son arrivée, ainsi que celle de cinq autre recrues: Dorian Laborde, Kevin Le Guen et Ali Oz, et les jokers, Coupe du monde oblige, Yoan Tanga Mangene et Sam-Hildago-Clyne, qui arriveront eux le 1er juillet. La reprise est programmée une semaine plus tard.

