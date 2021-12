La Rochelle : Vers une signature de Teddy Thomas

🔴 Info Sud Ouest : Teddy Thomas va s'engager avec le Stade Rochelaishttps://t.co/BICjeCsCgQ pic.twitter.com/FsXgL6krOO

Thomas va retrouver O’Gara

La Rochelle poursuit son recrutement de haute volée. Alors que des joueurs tels Thierry Paiva, Antoine Hastoy ou encore Ulupano Seuteni devraient porter le maillot des vice-champions de France et d’Europe dès l’été prochain, le club entraîné par Ronan O’Gara devrait pouvoir compter sur un autre renfort de tout premier ordre en vue de la saison 2022-2023. En effet, selon les informations du quotidien régional Sud Ouest, Teddy Thomas devrait rejoindre le Stade Rochelais dans les mois à venir. Le trois-quarts aile international français (28 sélections) arrive en fin de contrat avec le Racing 92 après avoir prolongé d’une saison supplémentaire en juin dernier moyennant une baisse de salaire, alléché par l’idée d’être aligné aux côtés de son ami Gaël Fickou, qui venait de quitter le Stade Français Paris pour rejoindre les rangs des Ciel-et-Blanc.Mais s’il a conservé sa place dans l’effectif du Racing 92, Teddy Thomas entre difficilement dans les plans de Laurent Travers. De plus, ses blessures récurrentes ne lui ont pas permis de répondre présent lors des grandes échéances du club francilien, notamment les finales du Top 14 et de la Champions Cup disputées depuis son arrivée dans les Hauts-de-Seine en 2014 en provenance de son club formateur, le Biarritz Olympique. Une signature à La Rochelle permettrait surtout à Teddy Thomas de retrouver sur les bords de l’Océan Atlantique Ronan O’Gara, qui a pris la suite de Jono Gibbes en début de saison. Le technicien irlandais a, en effet, été membre du staff du Racing 92 jusqu’à l’été 2017, avant de rejoindre avec succès la Charente-Maritime. Selon Sud Ouest, Teddy Thomas signerait pour les trois prochaines saisons avec les Maritimes, qui montent toujours plus une équipe à même de contester la domination toulousaine dans les années à venir.