La Rochelle : Saison terminée pour Bourgarit

Une mauvaise nouvelle pour le XV de France également



Blessé lors du déplacement à Clermont, notre talonneur @BourgaritP doit se faire opérer du genou. Sa saison est malheureusement terminée.

Nous lui souhaitons une bonne rééducation et espérons vite le retrouver sur le terrain😘



— Stade Rochelais (@staderochelais) June 8, 2021

Le solide talonneur des Maritimes avait quitté ses coéquipiers sur blessure, samedi dernier lors de la défaite des Jaune et Noir à Clermont (25-20) lors de la 26eme et dernière journée de Top 14.Il manquera donc la demi-finale face au vainqueur du match entre Bordeaux-Bègles et Clermont, opposés en barrage le week-end prochain. Dans le meilleur (ou pire, au choix) des cas, l'ancien joueur du FC Auch sera donc également privé de la finale, qui serait la première de l'histoire pour La Rochelle, jamais allé plus haut que les demies jusqu'à maintenant., titularisé lors de quatorze des seize matchs qu'il a disputés et auteur de neuf essais tout au long de cet exercice magnifique pour le dauphin de Toulouse à l'issue de la saison régulière et qui pourrait encore retrouver les Toulousains en finale le 25 juin prochain au Stade de France.Bourgarit avait également contribué de manière considérable à l'épopée là aussi fabuleuse en Champions Cup de son équipe, privée uniquement de son premier titre européen par... Toulouse, vainqueur 22-17 de notre autre représentant sur la pelouse de Twickenham., dans la mesure où le malheureux devait participer à la tournée de juillet en Australie avec les Bleus.