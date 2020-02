La Rochelle : Prolongation de contrat pour deux jeunes joueurs

🤗 PROLONGATIONS ! Nos deux jeunes joueurs, Rémi Leroux et Brendan Lebrun, seront rochelais jusqu'en 2022 👊👊 #FievreSR https://t.co/IUnqRP2LeE

— Stade Rochelais (@staderochelais) February 4, 2020

La Rochelle mise sur ses jeunes. Le club rochelais a, en effet, confirmé que deux de ses espoirs ont décidé de prolonger leur engagement jusqu’à la fin de la saison 2021-2022. Arrivé en 2016 à La Rochelle, le deuxième-ligne Rémi Leroux, âgé de 21 ans, a disputé treize matchs depuis mars dernier et compte quatre titularisation cette saison, dont trois lors de matchs de Champions Cup.Également arrivé en 2012 sur les bords de l’Océan Atlantique, le talonneur Brendan Lebrun (22 ans) a été plus discret avec l’équipe première du Stade Rochelais. Il a fait sa première apparition en mai dernier avant de disputer quatre autres matchs, étant aligné à trois reprises à l’échelon européen. « La prolongation de ces deux jeunes joueurs est importante pour le club, assure le directeur sportif Jono Gibbes dans un communiqué. Leur enthousiasme et leur volonté de progresser apportent beaucoup à toute l'équipe. Ils représentent le futur du Stade Rochelais. » Deux prolongations qui font suite à celles de Thomas Berjon.