La Rochelle : Malgré des difficultés dans le jeu, Danty se réjouit de la victoire face à Brive

La Rochelle avance enfin. Victorieux à Brive ce samedi au terme d’un match pauvre en points (8-6), le finaliste du dernier exercice de Top 14 a établi sa première série de succès de la saison. Il faudra, certes, repasser pour la manière mais les Maritimes ont fait le plein de confiance. Un sentiment de devoir accompli partagé par Jonathan Danty pour Rugbyrama. « Pour nous, c'était la première victoire à l'extérieur de la saison. Donc, ça fait du bien, a reconnu le trois-quarts centre arrivé à l’intersaison en provenance du Stade Français Paris, conscient que les automatismes ne sont pas encore au point. Je pense que nous sommes encore en début de saison et que nous sommes encore loin de note niveau réel. » Quand le jeu n’est pas huilé, les Rochelais ont su être présents dans l’aspect mental malgré des faits de jeu défavorables, à l’image des deux cartons jaunes reçus en première période.

Danty : « La saison est lancée »

Un facteur indéniable sans lequel les hommes de Ronan O’Gara auraient pu repartir bredouilles de Corrèze. « Après notre essai, on a tout fait au mental et puis il y a eu ce coup de pied en touche de Brice (Dulin, ndlr) qui a provoqué cet en-avant de (Axel, ndlr) Muller. Ça nous a laissé la possession dans ces derniers instants cruciaux, a ajouté Jonathan Danty. Prendre deux cartons, ce n'est pas la meilleure façon de se préparer à gagner, mais ça nous a poussé à faire preuve de caractère et de la solidarité. » Actuellement septièmes au classement, les Rochelais devront garder à minima cet ingrédient pour la réception d’une équipe de Toulon, bien mal en point, le week-end prochain. « La saison est lancée », assure l'ancien Parisien mais reste à voir ce que cela donnera sur la durée. Les trois défaites inaugurales contre le Stade Toulousain (20-16), le Racing 92 (23-10) et Clermont (23-22) ne sont plus qu’un lointain souvenir, du moins à l'instant présent.