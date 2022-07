La Rochelle : Les arrivées de huit joueurs officialisées

🆕 Déjà une nouvelle saison qui se profile ! Nous sommes heureux d'officialiser l'arrivée de huit renforts de poids à l'intersaison 👇 #FievreSR https://t.co/9RvdnBiypS

La Rochelle a décidé de renouveler son effectif pour continuer à briller. Quelques semaines après le premier titre continental des Maritimes, mais également une élimination dès les barrages en phase finale du Top 14, le Stade Rochelais a officialisé au travers d’un communiqué la signature de huit recrues en vue de la saison prochaine. Alors qu’Ihaia West a rejoint Toulon et que Jules Plisson a signé à Clermont, Antoine Hastoy a officiellement signé pour les trois prochaines saisons après avoir annoncé en septembre dernier son intention de quitter Pau cet été et à un an de la fin de son contrat avec la Section. Ronan O’Gara pourra également compter sur une première ligne renouvelée avec Thierry Paiva et George-Henri Colombe comme piliers et Quentin Lespiaucq comme talonneur. Un secteur de jeu qui sera partiellement renouvelé en raison des départs de Danu Priso, Facundo Bosch ou encore Ramiro Herrera.Si le recrutement rochelais est essentiellement effectué en France, le club présidé par Vincent Merling ne s’est pas interdit de regarder plus loin. Le deuxième-ligne international irlandais Ultan Dillane (19 sélections) a signé pour deux saisons, soit jusqu’en juin 2024, et arrive en provenance du Connacht. Il retrouvera en Charente ses compatriotes Ronan O’Gara et Donnacha Ryan. Alors qu’il va fêter ce samedi au Japon sa première sélection avec le XV de France, Yoan Tanga sera également rochelais la saison prochaine et pour trois ans. Le joueur de 25 ans quitte ainsi le Racing 92 tout comme Teddy Thomas. L’ailier international tricolore a décidé de relever le défi proposé par le Stade Rochelais et va ainsi remplace dans l’effectif Arthur Retière, attiré par Toulouse. Des lignes arrières au sein desquelles le Francilien retrouvera Ulupano Seuteni, qui a brillé sous les couleurs de Bordeaux-Bègles et qui rejoint les Maritimes pour trois ans. Alors que des cadres tels Grégory Alldritt, Pierre Bourgarit, Uini Atonio ou encore Romain Sazy ont prolongé, La Rochelle compte toujours plus jouer les premiers rôles.