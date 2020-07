La Rochelle : Le staff accueille Davit Zirakashvili

Davit Zirakashvili ne va pas rester loin du rugby professionnel. L’ancien pilier de Clermont, qui a confirmé en avril dernier son départ à la retraite après seize saisons sous les couleurs de l’ASM, a confié au quotidien local La Montagne avoir accepté un nouveau défi. Alors que le staff de La Rochelle a récemment perdu son entraîneur de la mêlée et de la touche Akvsenti Giorgadze, le club charentais va prochainement accueillir dans son staff celui qui a porté à 53 reprises le maillot de la sélection de Géorgie et remporté deux titres de champion de France avec les Jaunards en 2010 et en 2017. Davit Zirakashvili va, en effet, rejoindre le staff du Stade Rochelais dans un rôle de consultant spécialisé dans l’exercice si particulier de la mêlée. Il remplacera de manière ponctuelle son compatriote, qui a récemment officialisé son départ de La Rochelle.

Zirakashvili : « Je n’ai pas la prétention d’être entraîneur »

Au sein du club charentais, Davit Zirakashvili va rejoindre un staff où il retrouvera Jono Gibbes, qui a été l’entraîneur des avants à Clermont entre 2014 et 2017. Un rôle de consultant, qu’il devrait occuper deux jours par semaine, qu’il prend très au sérieux mais sans compter se lancer à plein temps dans une carrière d’entraîneur. « Je n'avais rien demandé à personne. Ça s’est fait comme ça, très rapidement. C'est un projet que j’aime bien et un club que j’aime bien, a déclaré au quotidien La Montagne l’ancien international géorgien. Je n’ai pas la prétention d’être entraîneur. Je serai juste consultant, intervenant dans le domaine de la mêlée. Cela va me permettre de rester dans le rugby parce que couper comme ça, d'un seul coup, ce n’est pas facile. Je vais mettre toutes mes tripes dedans pour apporter ce que je sais faire et que ça marche bien. » Une collaboration qui, au vu du vécu de Davit Zirakashvili, pourrait être fructueuse pour le Stade Rochelais.