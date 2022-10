La Rochelle : Dulin évoque une fin de carrière en 2025

Cet été, Brice Dulin, arrivé deux ans plus tôt en provenance du Racing 92, avait prolongé son contrat à La Rochelle de deux saison de plus. Une signature qui le liait alors à La Rochelle jusqu'en juin 2025, sans que le club de Charente-Maritime ne sache si cette prolongation serait la dernière pour l'arrière international français ni si Dulin irait au-delà de cette année 2025, que ce soit sous les couleurs rochelaises ou sous un autre maillot. Il semble aujourd'hui quasi acquis que le natif d'Agen raccrochera après la fin de ce nouveau contrat. L'intéressé laisse en effet entendre dans un long entretien accordé à Actu Rugby qu'il mettra un terme à sa carrière en juin 2025. "Est-ce que ce sera le dernier contrait de ma carrière ? Oui, sûrement", répond Dulin, qui assure avoir encore toujours aussi faim de rugby ("le plaisir est toujours là chez moi. C'est fluide, je n'ai aucun questionnement sur le fait de continuer à produire des efforts pour s'entraîner dur. Le plaisir est là, tout est simple") mais pas au point de relever un ultime challenge une fois que son bail chez les Maritimes sera arrivé à son terme.

"Si je mets les choses dans l'ordre, le bonus arrivera..."

"Je vais très probablement arrêter après ce contrat. J'aurai 35 ans, je pense que ça suffira. Le corps a déjà assez subi." De nouveau blessé à un genou contre Clermont, l'arrière aux 36 sélections avec les Bleus a d'ailleurs pensé que son corps lui avait de nouveau joué un vilain tour. Il a été rassuré depuis (il devrait pouvoir retrouver les pelouses du Top 14 dès la semaine prochaine) et peut donc garder espoir de disputer un dernier rendez-vous avec le XV de France - et quel rendez-vous ! - l'année prochaine à l'occasion de la Coupe du monde 2023 en France. Dulin rêve bien évidemment d'y participer. Il n'a plus été appelé depuis mars 2021 (hors groupes élargis) mais cela ne l'empêche pas d'y croire, conscient néanmoins que cela passera par de belles performances avec son club. "l faut rester patient : des fois ça sourit, des fois non. Si je mets les choses dans l'ordre, et que tout se passe bien, le bonus arrivera..."