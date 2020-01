La Rochelle : Contrat définitif pour Ramiro Herrera

Arrivé en tant que joker médical de @a_wingi en octobre dernier, @CumpaHerrera prolonge son engagement au Club jusqu'en 2022 ! #FievreSR https://t.co/7GObkMMSy5

— Stade Rochelais (@staderochelais) January 4, 2020

Le staff de La Rochelle a été convaincu par Ramiro Herrera. Le pilier droit international argentin (42 sélections) s’est engagé de manière définitive en faveur du club rochelais jusqu’au terme de la saison 2021-2022. Aligné à huit reprises, dont six comme titulaire, par Ronan O’Gara, le joueur de 30 ans ira plus loin que son rôle de joker médical.L’ancien joueur du Stade Français Paris entre 2017 et 2019 avait rejoint le Stade Rochelais en début de saison pour pallier l’absence de longue durée d’Uini Atonio. L’international français n’a pas pu tenir son poste en saison d’une blessure aux cervicales mais qui retrouve la compétition à l’occasion de la 13eme journée du Top 14, prenant place sur le banc de touche lors du déplacement des Rochelais à Pau ce samedi. Un retour qui met d’office un terme au contrat de joker médical de Ramiro Herrera, d’où l’annonce de la signature définitive de l’Argentin pour deux saisons et demie.