La Rochelle: Arrivées d'O'Gara, successeur de Garbajosa, et de... Gardent

"L'institution Stade Rochelais est plus forte que les hommes. On a su, au fil des années, structurer le club de telle sorte que si l'on rencontre des problèmes avec des hommes, l'institution sera toujours plus forte." Difficile de ne pas voir dans cette mise au point du président Vincent Merling autre chose qu'une réponse à son ex-entraîneur Xavier Garbajosa, qui un an après Patrice Collazo a quitté les Maritimes au soir d'une défaite en demi-finales du Top 14 (20-6).

Une sortie qui a eu pour cadre la conférence de fin de saison donnée ce mercredi par l'état-major rochelais et qui a permis d'officialiser l'arrivée du successeur de Garbajosa : Ronan O'Gara, l'ancien ouvreur du Munster et du XV du Trèfle, déjà passé sur les bancs du Racing 92 et des Crusaders, endossera le costume d'entraîneur principal aux côtés de Jono Gibbes, le Directeur sportif, et des techniciens déjà en place, Grégory Patat et Akvsenti Giorgadze. Un organigramme que complète également l'ancien handballeur international Philippe Gardent, ex-coach de Chambéry, du PSG et de Toulouse, qui devient le nouveau responsable de la préparation physique et succède à Michele Colosio en partance pour Bordeaux. Un secteur que rejoint aussi Johnny Claxton, en provenance de Grenoble, dans un rôle de responsable de la performance. Enfin, c'est un retour pour Robert Mohr, ancien joueur et capitaine rochelais (2005-2012), qui rebondit après son limogeage au Stade Français en cours de saison et devient directeur des opérations, "en charge, avec Jono (Gibbes), du développement de la structure et organisation sportive, notamment le lien avec la formation. Il travaillera aussi sur le recrutement avec Jono et moi-même", a précisé le directeur général Pierre Venayre.

Enfin, la prolongation de Wiaan Liebenberg jusqu'en 2022 et les arrivées au sein de l'effectif du pilier Reda Wardi, du talonneur Facundo Bosch et de l'ouvreur Brock James sont actées.