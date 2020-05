La Rochelle : Alexi Balès annonce son départ

Arrivé à La Rochelle en 2016, et alors qu’il lui restait encore une année de contrat, Alexi Balès quitte les Maritimes. Le demi de mêlée, qui fêtera ses 30 ans à la fin du mois, l’a annoncé sur les réseaux sociaux. « Pas la fin espérée bien entendu après quatre ans à La Rochelle. Mais je voudrais remercier le Stade Rochelais, Patrice (Collazo) et Xavier (Garbajosa, ses anciens entraîneurs, ndlr) de m’avoir donné l’opportunité de vivre une expérience de fou à La Rochelle, ma première expérience de buteur, de Champions Cup, de bandeaux... Merci à tous les Rochelais pour l’accueil que nous avons eus en 2016, MERCI supporters, médecins, kinés, joueurs, Gégé, l’administratif et les bénévoles. A bientôt à Marcel-Deflandre », écrit celui qui avait passé les sept premières saisons de sa carrière à Agen. Alexi Balès devrait désormais s’engager avec le Stade Toulousain. Cette saison, il a disputé dix matchs avec La Rochelle, toutes compétitions confondues, mais n’a pas inscrit le moindre point. Les Maritimes occupaient la cinquième place du classement de Top 14 avant que la saison ne soit définitivement arrêtée.