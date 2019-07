Le Stade Français a officialisé sa nouvelle collaboration avec la marque italienne Kappa. Les deux entités sont désormais liées pour les 3 prochaines saisons. Kappa "habillera exclusivement le club dans ses collections sport et Lifestyle et distribuera une large collection aux fans dans le monde entier", a expliqué le club dans un communiqué. Kappa avait déjà habillé le club de la capitale entre 2002 et 2005. Les nouveaux maillots seront présentés le 10 juillet prochain.