Grenoble: Ugalde écarté pour raisons disciplinaires

L'ancien Briviste Matthieu Ugalde, recruté en tant que joueur supplémentaire en décembre dernier, ne portera plus le maillot du FC Grenoble. Encore titulaire lors de dernière défaite à domicile face à Agen (11-29) et bien que sous contrat, l'ouvreur a été mis à l'écart par le club isérois "pour des problèmes extra-sportifs", rapporte Le Dauphiné. Le joueur, formé à Bayonne, avait déjà acté son arrivée la saison prochaine au sein de l'effectif de Soyaux-Angoulême (Pro D2).

Ugalde hors-jeu, le staff d'un FCG, conscient qu'avec désormais 10 points de retard sur Pau il aura bien du mal à échapper à sa position de barragiste, va s'appuyer au poste de n°10 sur Franck Pourteau, titulaire ce samedi, au Hameau (15h), dans le cadre de la 25e journée du Top 14, face à... la Section, mais aussi Adrien Latorre, ainsi que le jeune Corentin Glénat. Et signe que ce plus que probable barrage du 2 juin est déjà dans toutes les têtes, en particulier des entraîneurs, les cadres mis au repos ne manquent pas pour l'occasion (Germain, Alaska Taufa, Tadjer, Saseras, Godener, Setephano...).

Le XV grenoblois : Cordin - Dupont, Uberti, Tupuola, Rhule - (o) Pourteau, (m) Valençot - Alexandre, Ancely, Blanc-Mappaz - Geraci, Uys - Kubriashvili, Casey, Dardet

Remplaçants : Fourcade, Van Rensburg, Fifita, Godener, Capuozzo, Glénat, Kilioni, Aulika.

Côté palois, on notera le grand retour dans le quinze de départ, suite à la suspension de Watisoni Votu, d'un Baptiste Pourailly plus vu à pareille fête en Top 14 depuis... avril 2018 en raison notamment d'une blessure à une main. Seuls 3 rescapés de l'humiliation à Toulouse (83-6) sont reconduits (Pesenti, Puech et Lestremau) ; fins de saison pour Lucas Rey (fracture main) et Fabrice Metz (commotions).

Le XV palois : Malié - Lestremau, Vatubua, Stanley, Pourailly - (o) Slade, (m) Daubagna - Puech, Butler, Gunther - Pesenti, Delannoy - Domingo, Lespiaucq, Adriaanse

Remplaçants : Bouchet, Calles, Erbani, Armitage, Le Bail, Hastoy, Nicot, Hamadache