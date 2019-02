Grenoble: Le Rochelais Demotte signe 2 ans

William Demotte (27 ans, 1 sélection), après s'être révélé sous le maillot d'Agen, obtenant même sa seule et unique sélection à ce jour sous l'ère Novès, avait imaginé franchir un palier sous le maillot de La Rochelle. Mais après bientôt 2 saisons chez les Maritimes (2017-2019), le 2e ligne international n'a non seulement plus été appelé en équipe de France, mais il est aujourd'hui en perte de temps de jeu en club avec seulement une entrée en jeu cette saison en Top 14. D'où sa décision de voir ailleurs si l'herbe peut redevenir plus verte, Demotte s'engage avec le FC Grenoble, à la lutte pour son maintien dans l'élite ; le club isérois annonce ce mercredi une signature pour une durée de 2 ans, soit jusqu'en juin 2021.

