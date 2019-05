Discipline: Le Roux et Travers convoqués

Il va sans dire que la nouvelle défaite à domicile, concédée dans le derby ce dimanche (23-27), a laissé des traces dans les rangs et dans les têtes du Racing 92. La qualification en phase finale du club francilien est clairement en danger à 2 journées du terme de la saison régulière, et la commission de discipline de la Ligue nationale de rugby (LNR) pourrait s'en mêler avec les convocations annoncées du 3e ligne international Bernard Le Roux et de l'entraîneur des avants Laurent Travers.

Le Roux fait l'objet d'une citation, suite à un plaquage en retard à la 52e minute de jeu sur l'ouvreur parisien Nicolas Sanchez. Quant à Travers, son comportement a été signalé dans le rapport des arbitres à l'issue de la rencontre.

Le joueur et le technicien sont tous les 2 convoqués devant la commission en sa séance du mercredi 15 mai.